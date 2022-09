Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, realizaram um ato a favor do atual presidente na Ponta Negra, em Manaus, na tarde desta quarta-feira (7). O grupo percorreu ruas da cidade em carros e motos até o ponto final da manifestação.

Além de apoiadores do presidente, alguns manifestantes fizeram ato de campanha, com bandeiras de candidatos de direita do Amazonas que estão disputando as eleições de 2022.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), um trio elétrico saiu do sambódromo e foi até a Ponta Negra, onde aconteceu o evento.

Os batedores do IMMU fizeram o acompanhamento de todo o trajeto e o efetivo de agentes atuará com 35 agentes e os supervisores de área.

Cerca de 5 mil pessoas compareceram ao local em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que é candidato à reeleição.

Com faixas, cartazes e balões, os manifestantes enalteciam a Constituição e se diziam contra a “a ditadura do STF”. Versos bíblicos também estavam estampados em bandeiras.