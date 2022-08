As semifinais da Copa Libertadores da América 2023 começaram nesta terça-feira, 30, com a partida entre Athletico-PR e Palmeiras. No jogo de ida, no Paraná, o Athletico venceu por 1 a 0 e vai com vantagem para o jogo da próxima semana, no Allianz Parque. O primeiro tempo na Arena da Baixada foi de domínio do Furacão. Desde o início o time da casa mostrou mais vontade no ataque, fez boa marcação e errava menos. O Palmeiras teve duas boas chances com Flaco López, mas quem abriu o placar foi o Athletico-PR aos 23 minutos, com Alex Santana batendo na pequena área. No segundo tempo, o alviverde melhorou e teve mais domínio nos minutos iniciais. Aos 24, Hugo Moura levou o segundo amarelo e foi expulso e poucos minutos depois, Felipão também foi expulso por reclamação. A partida ficou mais morna e centrada no meio de campo.

Leia também

Real Madrid usa 'barreira de robôs' para treinar cobranças de falta; assista



Astro da NBA, Lebron James se torna sócio minoritário do Milan