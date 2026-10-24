Último confronto antes do segundo turno teve propostas sobre economia e segurança, ataques pessoais e troca de acusações entre os presidenciáveis

O senador Flávio Bolsonaro (PL) começou em tom propositivo e explorou temas como custo de vida e endividamento das famílias, enquanto o presidente Lula (PT) defendeu as ações de seu governo e questionou as propostas do adversário. O debate da TV Globo, realizado na noite desta sexta-feira (23) e mediado pelo jornalista César Tralli, foi o último confronto entre os candidatos antes da votação deste domingo (25).

Ao longo dos quatro blocos, os presidenciáveis discutiram salário mínimo, políticas sociais, dívida pública, segurança, saúde e combate ao crime organizado. As propostas dividiram espaço com acusações pessoais, especialmente no trecho final, dedicado a temas livres.

Entre os momentos mais tensos estiveram a referência de Flávio à perda de um dedo por Lula, seguida de pedido de desculpas, e os questionamentos do presidente sobre a atuação do senador na defesa de um policial acusado pela morte da menina Ana Clara, de cinco anos. O encontro terminou sem consenso entre analistas sobre o desempenho dos candidatos, e o impacto sobre os eleitores indecisos permanece incerto.

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