Levado às pressas ao hospital após desmaio durante as atividades, o técnico Vincent Kompany passou por exames e ficará afastado por algumas semanas para recuperação. As informações foram passadas pelo diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, que atualizou a situação clínica do belga durante coletiva.

“Ele permanecerá no hospital até que tudo seja examinado e verificado. Isso mostra, mais uma vez, que a saúde é a coisa mais importante na vida, não o futebol. Portanto, todos nós desejamos a ele uma rápida recuperação. Não falaremos de dias, mas de semanas. Isso está claro para todos. O mais importante é que a causa seja encontrada e que ele se recupere”Diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl

Além do episódio dessa sexta-feira (23), Kompany enfrentava uma infecção viral há alguns dias e tinha apresentado mal-estar em outras ocasiões. Durante a partida contra o RB Leipzig, pela Bundesliga, no último sábado (17), o comandante precisou se deitar em um sofá durante o intervalo e após a partida, segundo informações do jornal ‘Bild’.

“Os exames já apresentaram alguns resultados. Mas são necessários mais testes para determinar o que é e quanto tempo levará para se recuperar. Ele está em ótimas mãos, o melhor que podemos fazer é apoiá-lo emocionalmente, com energia e com muito carinho. Não foi um momento agradável para nenhum de nós”, completou Max Eberl.

Após o desmaio no CT, o técnico foi levado de helicóptero para o hospital, segundo informações da imprensa local. Os jogadores presentes nas atividades ficaram em choque com a cena e o duelo da equipe sub-23 precisou ser adiado.

Sem o comandante, o Bayern de Munique enfrentará o Freiburg neste domingo (25), às 13h30, no Europa-Park-Stadion. O time será comandado pelo auxiliar Aaron Danks, de 43 anos. A equipe está na liderança da Bundesliga com 14 pontos, empatada com o Borussia Dortmund. O adversário desta rodada vem logo atrás, na terceira posição.

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