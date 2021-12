Avalie o post

A árvore possui mais de 16 metros de altura, por 12 metros de largura e faz parte do projeto “Natal das Águas, Luz da Esperança”

Manaus – A árvore de Natal nomeada “Estrela de Davi”, instalada na bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, foi entregue à população na noite deste sábado (18). O ornamento é mais um trabalho do Fundo Manaus Solidária (FMS), no projeto “Natal das Águas, Luz da Esperança”.

O FMS, com apoio de outras secretarias municipais, está realizando por toda a cidade intervenções artísticas natalinas, que propiciam a descentralização da população. Além das rotatórias, ornamentos nas principais avenidas da cidade, o maior presépio em movimento e uma grande árvore de Natal na Ponta Negra, têm marcado o projeto.

A árvore de Natal “Estrela de Davi” está instalada na Bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira (Foto: Divulgação)

A árvore, nomeada “Estrela de Davi”, foi produzida e idealizada pelo artista Juarez Lima de Jesus e sua equipe de mais de 60 pessoas. A instalação possui mais de 16 metros de altura, por 12 metros de largura.

O “Natal das Águas, Luz da Esperança”, da Prefeitura de Manaus, possui árvores de Natal na Bola do Produtor, Avenida Max Teixeira, Complexo da Ponta Negra e uma a ser inaugurada no Viver Melhor, além do presépio flutuante que está percorrendo as comunidades ribeirinhas e o maior presépio em movimento, também no complexo Ponta Negra.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

