A Comissão Organizadora e a Comissão Julgadora do Festival de Cirandas de Manacapuru informam que a 24ª edição do evento não terá o título de campeão, deixando de assumir o âmbito competitivo. A decisão acontece em decorrência do acidente com os integrantes da Ciranda Flor Matizada, no domingo (28/8).

As notas dos jurados da apresentação da Ciranda Guerreiros Mura da sexta-feira (26/8), Ciranda Tradicional do sábado (27/8), além da Ciranda Flor Matizada, foram incineradas no 9° Batalhão de Polícia Militar, em Manacapuru, nesta segunda-feira (29/8). A decisão desfaz ainda o título de honra previsto para a Tradicional, que não conseguiu concluir a apresentação que foi interrompida após forte chuva.

Em documento, a Comissão de Jurados e a Comissão Organizadora do festival presta os profundos sentimentos e demonstração de respeito à comunidade artística da região.