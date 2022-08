A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de Investigação Cães de Guerra da Delegacia Especializada de Eirunepé, prendeu Ozael Ribeiro de Amorin, 19, conhecido como Asinha, em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio contra Agleison Portela, 36. O crime ocorreu no dia 12 de julho.

De acordo com o Gestor da Polícia Civil de Eirunepé, Gonzaga Rezende, o homicídio ocorreu no lixão do município, onde testemunhas viram a vítima indo em direção ao lixão e três suspeitos o seguiram, sendo um desses o autor Ozael Ribeiro, vulgo Asinha.

Segundo Gonzaga, uma das testemunhas, que viu o autor nacional Ozael saindo do lixão e admitiu ter matado Agleison, que sofria de distúrbios psicológicos. Antes de ser preso, o autor do crime ainda tentou matar a testemunha, que conseguiu fugir.

Ozael, que já responde por Furto e Roubo, foi preso por homicídio. Ao término dos trâmites cabíveis na DEP, ele foi encaminhado para a Carceragem da Delegacia de Eirunepé, onde permanecerá à disposição da Justiça.