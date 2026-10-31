A atleta amazonense Sarah Letícia, de 17 anos, foi convocada para representar o Brasil no ISF Gymnasiade Sub-18, considerado o Mundial Escolar. A competição será realizada entre os dias 3 e 8 de dezembro, no Rio de Janeiro, e reunirá atletas de diversos países. A representante do Amazonas disputará a prova de salto em altura.

A convocação, confirmada nesta sexta-feira (30), coroa uma temporada marcada por conquistas importantes para a jovem atleta, que recentemente conquistou a medalha de ouro nos Jogos da Juventude, disputados em Foz do Iguaçu (PR), com a marca de 1,72 metro.

Sarah comemorou a oportunidade de representar o país em uma competição internacional e destacou a importância do reconhecimento após um ano de dedicação aos treinamentos.

“Essa convocação, eu acredito que seja a mais importante do ano, porque vou finalizar o ano totalizando três convocações. Para quem não tinha nada, isso é absurdamente muita coisa. Eu estou muito feliz; é resultado de muito trabalho, muito esforço”, afirmou a atleta.

Temporada de conquistas

O desempenho de Sarah em 2026 também inclui o título do Troféu Norte-Nordeste Sub-18, conquistado em julho, em Aracaju, com a marca de 1,74 metro.

Em agosto, a amazonense voltou a subir ao lugar mais alto do pódio ao conquistar o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18, em São Paulo, com um salto de 1,72 metro. Nos Jogos da Juventude, em outubro, confirmou a boa fase com mais uma medalha de ouro. Na mesma competição, o Amazonas também conquistou a prata com Emily Santos, que alcançou 1,69 metro.

Integrante da Associação Máster de Atletismo do Amazonas (AMAM), Sarah intensificou a preparação para os próximos desafios internacionais. A atleta explicou que a equipe tem aumentado a carga de treinamentos para chegar em boas condições às competições.

Amazonense também disputará Sul-Americano

Além do Mundial Escolar, Sarah Letícia terá outro compromisso internacional em dezembro. A atleta também foi convocada para o Campeonato Sul-Americano Sub-18, que será disputado entre os dias 11 e 13, em Cuenca, no Equador.

Assim, a amazonense terá duas oportunidades de representar o Brasil no cenário internacional, levando o nome do Amazonas às principais competições escolares e continentais da categoria.

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