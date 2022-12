O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 28/12, uma prévia do Censo Demográfico 2022, na qual consta que a estimativa de população do Amazonas é de 3.952.262 habitantes. Pela estimativa, em todo o Brasil, são 207.750.291 habitantes.

Os dados foram calculados com base nos questionários do Censo 2022 respondidos até o dia 25 de dezembro e utiliza o resultado prévio nos municípios onde a coleta já havia terminado e uma combinação de dados coletados e estimativas para os demais municípios.

As informações foram entregues hoje ao Tribunal de Contas da União. Segundo o IBGE, a divulgação tem como objetivo cumprir a lei que determina ao Instituto fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o TCU. Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada até o dia 25 de dezembro. As informações já estão disponíveis para consulta no site do IBGE.

De acordo com a prévia divulgada, o Amazonas ocupa o segundo lugar entre os Estados da região Norte mais populosos. Na primeira posição, aparece o Pará, com 8.442.962 habitantes.

Independente da prévia da população divulgada, o Censo 2022 segue em campo, realizando coletas desde 1º de agosto e continuará durante o mês de janeiro de 2023.