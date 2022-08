Avalie o post

O Amazonas Shopping está promovendo a Semana da Saúde, com programação que vai até domingo (4), na Praça Rio Solimões, próximo à loja C&A. O evento é aberto ao público, com orientações e serviços gratuitos, dentre eles, teste de bioimpedância, aferição de pressão e medição de glicemia.

Os serviços estão disponíveis até sábado (03), no horário das 10h às 22h e, domingo (04), das 14h às 21h. Participam da Semana da Saúde a Bemol Farma, Clínica Eye Center, ótica Mercadão dos Óculos e Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Dentre as orientações realizadas pelos profissionais, no local, estão os malefícios para os olhos, ocasionados pela exposição à luz azul, presente principalmente nos aparelhos eletrônicos.

Segundo a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, o objetivo do evento é chamar a atenção da população sobre a importância dos cuidados com a saúde.

“Na correria do dia a dia muitas vezes deixamos para depois alguns cuidados. Nosso intuito é alertar o público para iniciativas de prevenção, como o controle da pressão arterial e da glicemia”, reforçou.

A Bemol Farma está presente na Semana da Saúde, com oferta de serviços de aferição de pressão e temperatura, teste de glicemia e de bioimpedância. Já o Mercadão dos Óculos disponibiliza orientação sobre os perigos da exposição dos olhos à luz azul.

A luz azul está presente principalmente nos aparelhos eletrônicos, como celular, computador e televisão. O excesso pode causar dores de cabeça, cansaço visual e envelhecimento precoce da retina. O Mercadão também está fazendo manutenção de óculos, no local. A Eye Center irá orientar o público sobre a importância do exame oftalmológico regular.

A Semasc também estará no evento apresentando a rede de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, distribuindo informativos sobre os canais de denúncia.

O post Amazonas Shopping realiza semana da saúde gratuita apareceu primeiro em Portal Você Online.