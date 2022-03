Avalie o post

O anúncio da liberação do recurso ocorreu em pleno Movimento Estadual Março Lilás, mês de prevenção e combate ao câncer de colo uterino. A construção do Centro de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero tem o custo de R$2,54 milhões. Ele ficará anexo à FCecon – Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. No local serão realizadas conizações, pequenas cirurgias que tratam as lesões pré-malignas no cólo do útero, que evitam que o câncer se desenvolva. De acordo com Gerson Mourão, diretor-presidente da FCecon, este é um avanço significativo na saúde do Amazonas que bate recordes de casos da doença no Brasil.



Dados apontam que a maioria das mulheres afetadas pelo câncer de útero estão na sua fase produtiva, na faixa dos 30 anos. Dados da FVS – Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto, apontam que 271 mulheres morreram, em 2021, no Amazonas, vítimas da doença.

A estimativa mais recente do Instituto Nacional é de que 700 mulheres no Amazonas sejam acometidas pelo câncer de colo de útero por ano. Os dados são de 2020. Com essa quantidade, o Amazonas segue na liderança do ranking com o maior número de casos. A incidência é de 61,54, uma taxa extremamente alta, a mais alta do Brasil e 10x maior do que a média nacional.

