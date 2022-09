O fim de semana chegou, e a agenda cultural de Manaus está bem atrativa. Shows, exposições, festas e arte são o pedido perfeito para você curtir muito, Bora agitar, maninhos!

A Festa do Ano - Arena vai tremer

Enfim, chegou a tão esperada “Festa do Ano”. Jorge e Mateus, Luiza Sonza, Matheus e Kauan e Léo Santana prometem balançar Manaus. A Arena da Amazônia recebe mais um grande show da Fábrica de Eventos. Ainda dá tempo de comprar seu ingresso pela Oba ingressos nos Shoppings Manauara ou Milenium.

Respirando Arte no Teatro

Nosso glorioso Teatro Amazonas recebe neste sabado(24) o espetáculo “Cileno- 40 e Poucos Anos de Musica”. O cantor Amazonenese prometeu um repertório bem nostálgico, relembrando sucessos que marcaram esses 42 anos de musica. O show terá ainda a participação de Dudu Brasil, Jander Manauara, Isadora Fernanda e Nicolas Jr. E para os corações apaixonados quem nunca ouviu “ Mimo de Beija Flor”? Não sabe o que é amar... Não percam , entrada gratuita.

Cileno

E se você perdeu a apresentação de sábado, no domingo(25), “Nicolas Jr. - 20 anos de carreira” às 19h horas no Teatro Amazonas. Cantor consagrado por todos os Manauaras com seu Grande sucesso “Geisislaine”, ele tem uma presença de palco incrível, recheado de humor. O show é Imperdível! Assisti ele no Paço a Passo e… telezé? foi Chibata!!!

Nicolas Jr

Belchior por Ana Cañas

Cearense enigmático, Belchior, foi um dos grandes nomes da MPB. Seus maiores sucessos gravados como “Alucinação,””Coração Selvagem”,”Sou apenas um rapaz latino Americano” e “Como nossos Pais” fazem parte do repertório da cantora e compositora Ana Cañas, no Teatro Manauara, nesta sexta(23) com duas apresentações às 19 e 21 horas. Esse com certeza é o show mais emocionante e visceral de sua carreira.

Ana Cañas

Esquentando os bandolins

Com uma turne recheada de grandes clássicos o cantor Oswaldo Montenegro desembarca em Manaus para apresentar seu novo show “Lembrei de Nos” no palco do Studio 5 Centro de Convenções nesta sexta às 22h. Grandes sucessos, assim como novas composições, vão embalar os fãs. Eu já garanti meu ingresso nas lojas Ramsons. Contando as horas para relembrar minha adolescência em Brasília ao som dos bandolins... imperdível.

Oswaldo Montenegro

Fugidinha para as Cachoeiras

E se nenhum destes programas te agradou.... que tal dar uma fugidinha até Presidente Figueiredo para “ 30a Festa do Cupuaçu 2022”? A reinauguração da tradicional Praça da Vitória vai servir de palco para João Gomes, que faz a abertura da festa na sexta (23). Vítor Fernandes sobe no palco no sábado e, encerrando no domingo , teremos o show de JM Puxado.

Durante a festa será eleita a “Rainha do Cupuaçu” disputado pelas mulheres mais belas da Terra das Cachoeiras. Dez candidatas estão na disputa, esbanjando muito charme e beleza. Vai ser uma disputa acirrada. Não da pra perder né!?

A Festa do Cupuaçu

Um Pedacinho do Oriente em Manaus

O Festival de Cultura e Gastronomia Japones da Amazônia- o 'Jungle Matsuri 2022' será realizado nesta sexta e sábado das 18h às 22h, e no domingo (25) de 10h às 10h às 20h. Esse mega evento acontece no Studio 5 Centro de Convenções. O evento terá apresentações, além de exposições culturais, feira de produtos e uma ampla praça de alimentação com o melhor da culinária oriental. Oficinas de Bonzai, Origami e Pixel art serão ministradas gratuitamente. Vale dar uma olhada na programação no site do evento. Além de todas essas incríveis atividades ainda teremos, para surpresa de todos, o Concurso Miss Nikkey Amazonas 2022. Programa ideal para toda família.

Jungle Matsuri 2022

Rumo a MWF - Milão Fashion Week

Ah, Itállia! Por si só esse país já exala moda e tendências, imagina o mundo fashionista invadindo Milão, a capital da moda, pulsando com seus desfiles e celebridades super estilosas desfilando os mais inusitados looks, das mais renomadas grifes, pelas rua da capital! Sonho de consumo. Essa semana esta espetacular cidade recebe varias desfiles. Ao todo serão mais de 80 desfiles exclusivos. O evento teve como primeira atração o desfile da Diesel e, logo em seguida, a Fendi nas passarelas.

A Prada, Empório Armani e Boss apresentaram suas coleções na quinta feira. No último dia da Semana temos Gucci, Missoni, Salvatore Ferragamo e a desejada grife das bolsas Bottega Venetta.

E nem só de desfiles se resume a semana de moda de Milão. Muitos eventos e lançamentos correm paralelamente. O Shopping Cidade Jardim, meca das grifes em Sampa está presente ao evento ao lado de icônicas digital influencers como Silvia Braz e Thassia Naves. Da uma espiadinha nos stories delas...

Não é uma bolsa- It’s a Baguette

Quem aqui e fã de “Sex and the City” e da lendária Carrie Bradshaw vai entender muito bem a frase “ It’s not a bag, it’s a Baguette-“ A Baguette é a icônica bolsa da Fendi, de alça curta e tamanho retangular, usada bem embaixo do braço. Ela foi claramente inspirada na tradição dos franceses de carregarem seu famoso pão Baguette embaixo do braço, como a bolsa. Esse ícone da tradicionalisssimo da marca Fendi está completando 25 anos e recebeu muitos tributos na New York fashion Week, com um desfile inteiro dedicado à peça.

Mariah Carey e suas “ Borboletas”

Nossa estrela maior, já consolidada no cenário pop, Mariah Carey lançou, em parceria com a ilustríssima grife de joias Chopard, marca de luxo conhecida por uma linha de pingentes com brilhantes flutuando. A collab é inspirada nos 25 anos de seu álbum “Butterfly”. As joias são confeccionadas em ouro branco e diamantes. Eu fiquei babando!

Mariah Carey

Ricardo Almeida agora no Catar 2022

Mais uma Copa para o Portfólio do estilista masculino Ricardo Almeida. Neste ano, novamente, a Seleção Brasileira usará os ternos assinados por ele. A coleção carrega algumas nuances da cultura da cidade, sede dos jogos, Catar. Até mesmo o tecido escolhido foi pensado para o clima local. Os uniformes são na cor cinza, camisa de linho branca, calça social e no interior do paletó uma estampa de cashmere inspirado no Brasil e no Catar. A cereja do bolo é a echarpe fazendo alusão aos lenços da cultura Árabe. Olha, não é só de calções e camisetas esportivas que nossos jogadores vão usar na Copa do Mundo. Muito chic, baby.

Ricardo Almeida. para a Copa do Mundo

Nossa Morada- Nosso Templo

Essa semana fiz uma limpeza energética na minha casa à minha moda! Não me critiquem, mas eu genuinamente acredito que tudo que você faz com fé e amor traz energias positivas e purificação da alma. No caso, estava purificando a casa.

Poucos sabem, mas assim como nós, a casa tem vida. Ela carrega maldições, pesares, dores, alegrias, paixões e até amores que ali foram vividos.

A forma como interagimos com ela faz desse espaço muito mais que paredes recheadas de móveis e enfeites. Lembrando ainda que qualquer discussão, disputa, inveja e emoções densas se materializam e deixam o ambiente carregado. Como dizia minha vó Zilah, se sua vida está atribulada, arrume suas “gavetas”, e suas ideias vão clarear. Assim devemos fazer no nosso templo, nosso lar.

Abra espaços para energia circular, troque objetos de lugar, abra as janelas e a porta da frente- deixe o ar circular. Abra as cortinas deixe o sol entrar. A luz solar afasta maus espíritos! E cada um com sua mandinga na hora de dar aquela desinfetada com amoníaco, sal grosso e alecrim! E não esqueça de soprar a canela! Good Vibes pra vcs.

Shein, já conhece, já comprou?

O consumo desenfreado desta “ultra fast fashion”, com preços abaixo do mercado nos leva a questionar o que os preços baixos da Shein escondem. O que se sabe e que apesar de ser uma marca com sede na China, seus produtos não vem de lá.

Hoje a Shein bateu recorde de seu app de vendas,com quase 50% de downloads, batendo ao largo marcas de venda online como H&M, Zara, C&Zak, Riachuelo e Renner. Diariamente a marca Shein atualiza seu site com mais de 1,000 modelos novos. Só a nível de comparação, a Zara lançou 4,415 modelos em um ano.

Mas a pergunta que não quer calar: A varejista asiática não está se preocupando com sustentabilidade, matérias utilizados ou, melhor ainda, em que condições de trabalho e aonde essas peças a baixíssimo custo são produzidas? Vale a pena a reflexão.

Sucesso na internet

Gravidez tardia- Riscos e Alegrias

Essa semana os internautas enlouqueceram com a notícia da Gravidez de Claudia Raia no auge dos seus 55 anos. Varias questões vieram à tona, foi natural, inseminação artificial, e a menopausa?. Enfim, especialistas ao redor do Brasil abordaram temas como óvulos congelados, diabetes gestacional, gravidez de alto risco, mas poucos elucidaram o desejo de casais, que nos seus 50+, já vivendo segundo, terceiro, ou quarto casamento, teriam a possibilidade de ter um filho. A luzinha acendeu e o coração palpitou. Será que ainda dá tempo?

Cluadia Raia

Frase da semana

“Não importa onde eu esteja, ainda lavo minhas calcinhas no chuveiro no final do dia" (Gisele Bündchen)

Desde 2004, esteve entre as modelos mais bem pagas do mundo e, a partir de 2007, tornou-se a 16.ª mulher mais rica do setor de entretenimento. Em 2012, ela ficou em primeiro lugar na lista das modelos mais bem pagas da Firbes. Em 2014, ela foi listada como a 89.ª mulher mais influente do mundo pela mesma revista.