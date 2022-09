Foto: Jucélio Paiva/Rede Amazônica

Um micro-ônibus que faz a rota transportando trabalhadores do Distrito Indutrial de Manaus invadiu uma drogaria na Avenida Desembargador João Machado – Estrada dos Franceses -, na Zona Oeste de Manaus, na manhã desta sexta-feira (23) e deixou cinco pessoas feridas no acidente.

O ônibus, que circulava pela avenida, atingiu um carro particular de passeio que estava estacionado na frente da farmácia popular e invadiu o prédio provocando pânico nos clientes e funcionários.

O proprietário da drogaria, Luiz Ricardo Batista, de 41 anos, disse que o acidente poderia ter sido pior se o ônibus tivesse invadido um posto de combustíveis que fica ao lado da farmácia.

“Ainda bem que não pegou nenhuma vítima. Não teve nada disso. Foram só bens materiais”, disse.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que, junto com a empresa Via Verde, está apurando as circunstâncias e analisando as imagens do acidente. “Até o momento, o sindicato não tem informações de vítimas lesionadas”.

