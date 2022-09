Um jovem identificado como Lucas Lopes, 25, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (22), na Rua da Suframa, bairro Japiim, zona Sul de Manaus. O pai da vítima, de 56 anos, foi baleado e está internado em um hospital. As informações são do Portal A Crítica.

De acordo com a publicação, a família da vítima informou que o pai teve uma discussão na Rua Manaus 2000, bairro Japiim, com um homem não identificado, que estava devendo a quantia de R$ 50. No meio da discussão, o homem sacou uma arma e baleou o pai de Lucas.

Depois de saber que o pai foi baleado, o jovem de 25 anos foi até a Rua da Suframa tirar satisfações com o suspeito, quando foi executado com pelo menos oito tiros, segundo relatos da família.

Os parentes de Lucas ainda chegaram a socorrê-lo e levá-lo para a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na Avenida Silves, bairro Crespo, mas o jovem já chegou sem vida e foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul.

Não há informações sobre qual unidade de saúde foi levado o pai da vítima e nem o estado de saúde da vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil e o corpo removido pelo Instituto Médico Legal (IML).