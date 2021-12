Avalie o post

Crime pode ter ligação com susposta tentativa de abuso sexual cometido pela vítima

Manaus – Noel Machado Rodrigues, de idade não informada, foi morto a tiros na noite desse sábado (18). O crime aconteceu em frente a uma lanchonete na Rua Santa Luzia, bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Um dos tiros atingiu a cabeça. Segundo informações repassadas à polícia, Noel já estava “jurado de morte” após suposta tentativa de abuso sexual contra suas três filhas de 10, 12 e 13 anos.

A ex-companheira de Noel esteve no local do crime e informou que registrou um boletim de ocorrência contra ele no dia 10 de novembro, por susposta tentativa de abuso sexual contra suas três filhas. Segunda ela, ele já estava “jurado de morte” na região.

O corpo de Noel foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre a autoria do crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte