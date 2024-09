A alta de queimadas no Brasil nos últimos meses resultou em um aumento de 100% de focos de calor na comparação com os dados de 2023. Segundo o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o país já registrou 159.411 focos desde o início do ano, em 2024. No mesmo período do ano passado, a quantidade era a metade: 79.315.

Das queimadas deste ano, 50% aconteceram na Amazônia e 32% no Cerrado. Assim, os dois biomas concentram quase a totalidade do fogo do Brasil. A proporção foi muito semelhante no ano passado, nesse mesmo período (à época, 52% dos focos ocorreram na Amazônia e 33% no Cerrado).

Além disso, os 159 mil focos registrados até esta segunda-feira (9), já estão próximos do total de queimadas em todo o ano de 2023: 189 mil.

Os três estados com mais incêndios neste ano também são os mesmos que em 2023: Mato Grosso, Pará e Amazonas. Apenas a ordem foi alterada. Ano passado, Pará era o estado com mais focos, agora é o Mato Grosso, e Amazonas segue na terceira colocação. Se o mapeamento se repete, a dimensão do fogo aumentou exponencialmente.

Ano passado, a Amazônia já havia sido afetada por uma grave seca. No período chuvoso em seguida, não houve precipitações no nível suficiente para recuperação de rios e florestas. Consequentemente, a nova seca que acontece nesse ano, que está ainda mais severa na maioria dos estados brasileiros, está causando mais queimadas.

