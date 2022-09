Serão convocados 619 candidatos para a nova etapa do concurso público.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta sexta-feira (23), o cronograma da segunda fase do concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) com data de início do Curso de Formação prevista para o dia 14 de outubro.

O governador também ampliou o número de candidatos que participarão do curso, de 484 para 619. A lista atualizada será divulgada no próximo dia 30.

O curso de formação é uma etapa obrigatória para todos os cargos e o aumento de 135 candidatos atende a pedido dos concorrentes ao certame.

Serão convocados 122 candidatos para o cargo de delegado, 300 para o cargo de investigador, 122 para o cargo de escrivão e 75 para o cargo de perito.

O curso será realizado pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp).

A formação, de caráter eliminatória e classificatória, é de responsabilidade da Polícia Civil e será realizada de forma semi-intensiva durante quatro meses, conforme explicou o delegado Thyago Tenório, da PC-AM.

Ao longo do curso, os candidatos contarão com matérias diversas, incluindo temas como investigação policial, manuseio de armas e munições, direção veicular defensiva, entre outras.

Certame – Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o concurso público atraiu 79.426 candidatos, que concorreram a 362 vagas com remuneração entre R$ 11.281,26 a R$ 20.449,05.

As vagas foram distribuídas entre os cargos de delegado (62), perito (38), escrivão (62) e investigador (200).

As provas objetivas foram realizadas nos dias 27 de março, para o cargo de delegado, e 3 de abril, para os demais cargos.

Além das 362 vagas, o certame oferece 30% de cadastro de reserva.

