O cantor amazonense Cileno completa este ano 42 anos de música e, para celebrar essa data, ele fará neste sábado (24) o show “CILENO – 40 E POUCOS ANOS DE MÚSICA” no Teatro Amazonas, às 20h.

O show, com duração de 1 hora e meia, terá ainda as participações dos cantores Nícolas Jr, Jander Manauara, Dudu Brasil e da cantora Isadora Fernanda.

No repertório, ele lembrará sucessos autorais que marcaram sua trajetória musical por mais de 40 anos, como Www.i love you, Mimo de Beija-flor, Vibe Zona Sul entre outras, todas compostas por ele.

“Esse show é a realização de um sonho interrompido por 2 anos devido a pandemia (da Covid-19). Nesse período eu lancei um CD em comemoração aos meus 40 anos de carreira, mas não pude comemorar de forma presencial devido aos decretos de restrição. Minha vontade sempre foi de fazer essa comemoração no Teatro Amazonas, juntamente com o público que me acompanha durante todos esses anos, que já são 42 anos de carreira. E este ano, a Secretaria de Cultura do Estado me permitiu realizar esse sonho”, afirma Cileno.

Serviço

O quê: Show “CILENO – 40 E POUCOS ANOS DE MÚSICA”

Onde: Teatro Amazonas

Quando: 24 de setembro (sábado)

Hora: 20h

Entrada: Gratuita

Endereço: Largo de São Sebastião - Rua 10 de Julho - Centro de Manaus