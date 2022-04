Avalie o post

Manaus – Uma corrida de aplicativo terminou em confusão na noite deste sábado (3), na zona centro oeste de Manaus. Um motorista foi agredido por um lutador de artes marciais e policias militares. A confusão começou depois que o motorista de aplicativo deixou uma passageira, no bairro Alvorada. Ao todo a corrida deu R$ 9, e no momento em que a cliente foi pagar, ofereceu uma nota de R$ 100, mas o motorista informou que não tinha troco.

A mulher disse que desceria do carro para trocar o dinheiro e foi até seu companheiro que estava na porta do local. Conforme o motorista, ela recebeu xingamentos do suspeito. “Quando ela desceu do carro o agressor já estava na porta. Acho que ela chegou a pedir dinheiro trocado e ele começou a xingar ela, eu estava com vidro baixo e deu pra ouvir. Quando eu menos esperei ele estava na porta do meu carro, começou a me xingar dizendo que era lutador de artes de marciais, que era pra eu sair dali se não ele ia me matar”, contou a vítima.

O motorista então saiu do carro para tentar conversar, mas começou a ser agredido pelo homem em via pública e por pouco não foi atropelado. O suspeito fugiu e entrou no quartel do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), conforme a vítima.

“Houve uma fuga e os aplicativos foram atrás dele, aí ele entrou pelo Alvorada, e entrou no batalhão da cavalaria. Quando cheguei lá pra ser ouvido por eles (policiais), na porta foi quando começou a agressão, fui agredido pela polícia, me chamaram para se ouvido e no momento que cheguei lá fui derrubado pelas costas, não consegui ver quem foi. Me deram um tiro de bala de borracha”, contou o motorista.

Aplicativos se reuniram na frente do quartel e vídeos registrados mostram toda a confusão e o momento que os policias atiraram para dispersar as pessoas. O motorista de aplicativo foi conduzido ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada e depois encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na tarde deste domingo (3), ele fez corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) tratou o caso como uma invasão os motoristas. O texto da nota diz que os militares reagiram a uma tentativa de invasão e utilizaram de meios menos letais para dispersar o grupo. Uma apuração em procedimentos administrativos será aberta. Motoristas de aplicativos identificaram o homem suspeito de agressão apenas como Thiago. O caso segue sendo investigado.

