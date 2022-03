Avalie o post

Carros ficaram submersos e pessoas se arriscaram atravessando as vias alagadas

Manaus – A forte chuva que caiu em Manaus na tarde desta segunda-feira (14), alagou parte da área central da capital. A chuva começou por volta das 14h e continuou durante toda a tarde.

(Foto: Reprodução)

Um vídeo divulgado nas redes sociais registrou, na Avenida Eduardo Ribeiro, no cruzamento com a Avenida 7 de Setembro, o volume de água que inundou a área. Parte dos carros estacionados em ao longo da Avenida ficaram submersa. Algumas pessoas ainda se arriscaram atravessando a via alagada.

Até o final da tarde, a Defesa Civil do município não registrou nenhum chamado.

Veja vídeo:



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

