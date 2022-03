Avalie o post

O menino colidiu com o bicho-preguiça no meio do trajeto que realizava por meio de uma tirolesa

Costa Rica – No meio do caminho tinha um bicho-preguiça! Um menino foi surpreendido durante visita a uma floresta nos arredores do vulcão Arenal, na Costa Rica. Ele simplesmente colidiu com o animal no meio do trajeto que realizava por meio de uma tirolesa.

Criança colide com preguiça pendurada no meio de tirolesa (Foto: Divulgação StoryFul Viral / YouTube)

A trombada acabou captada pelo guia do passeio, que acompanhava a criança durante a descida sobre a vegetação densa do local.

Felizmente, a colisão não deixou ninguém ferido. “A preguiça e a criança não se machucaram. Eles só tiveram que esperar o animal sair do caminho por cerca de 15 minutos”, garantiu Flavio Leiton Ramos, proprietário do parque, em declaração reportada pelo tabloide Daily Mail.

Ramos também exaltou a habilidade do garotinho ao perceber a preguiça pendurada no cabo: “A criança fez um ótimo trabalho usando o freio e, como o guia estava com ela, conseguiu lidar com a situação”.

Obviamente, o registro para lá de inusitado atraiu a atenção de diversos usuários, que fizeram questão de comentar na publicação.

“Estou feliz pelo garoto não ter ficado com tanto medo, e mal pela preguiça”, avaliou um internauta. “A preguiça estava fugindo com todas as forças dela”, brincou outro.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte