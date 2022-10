O vereador de Manaus Amom Mandel (Cidadania) foi proporcionalmente o deputado federal mais votado do Brasil, com 288.555 votos (14,5% do total de votos válidos do Amazonas).

Amom, que está no primeiro mandato de vereador, aparece com mais votos e ultrapassou candidatos com mandatos consecutivos na carreira política. No Twitter, o deputado federal eleito escreveu: “Vou ter um treco”.

Reeleita com mais de 214.733 votos, a deputada Bia Kicis (PL) foi a 2ª deputada proporcionalmente mais votada do país, com 13,36% dos votos válidos do Distrito Federal.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), ocupa o 4º lugar da lista dos mais votados do país, com o respaldo de 13,29% dos eleitores de Alagoas–Estado onde liderou a votação. Em seu 3º mandato na Câmara, Lira registrou 219.452 votos.

