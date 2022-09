A partida entre Vasco e Londrina nesta quinta-feira, 29, pelo Campeonato Brasileiro Série B foi dramática em São Januário. Separados por três pontos, sendo que o Gigante da Colina é o quarto colocado na tabela, os dois faziam briga direta pelo acesso à Série A. Com as arquibancadas lotadas, o jogo foi tenso desde o início. Aos 13 minutos, Andrey abriu o placar depois de falha bizarra do goleiro Matheus. Em vantagem, o Vasco perdeu muitas oportunidades de ampliar e aos 40, Mauricio bateu no cantinho e empatou. Na saída para o intervalo, a torcida vaiou o time. No segundo tempo, o Vasco continuou mais ativo no ataque, mas permaneceu perdendo chances. O resultado deixa os cariocas em 4º com 49 pontos, mas Londrina e Sport têm 46. Faltam seis rodadas para o fim do Brasileirão Série B. Na próxima rodada, o Londrina viaja para encarar o Guarani e o Vasco joga contra o Operário.

Leia também

Corinthians e Flamengo definem carga de ingresso para visitantes nas finais da Copa do Brasil



Toni Kroos surpreende e diz que Brasil é seu favorito para ganhar a Copa do Mundo no Catar