Com os reajustes constantes no valor da gasolina, os consumidores estão aderindo ao GNV – Gás Natural Veicular. Afinal, economizar é a meta em tempos de crise econômica. Esta motivação tem gerado bons resultados, isso é o que aponta a Cigás – Companhia de Gás do Amazonas. Em março deste ano, o GNV bateu recorde mensal com a comercialização de mais de 25 mil metros cúbicos por dia nos postos autorizados em Manaus.

De acordo com a Cigás, o metro cúbico (m³) do GNV está custando R$ 4,39, R$2,80 mais econômico, por quilometragem, que a gasolina. A economia mensal chega a R$ 1.031, 40 a cada 100 KM por dia em relação à gasolina e a R$ 1.212,70 quando comparado ao etanol. Diferença sentida por todos que utilizam o sistema, principalmente quem tem o veículo como meio de trabalho. Destaca o diretor comercial da Cigás, Clóvis Correia.

A motorista de aplicativo Kátia Júlio não cogita retornar ao uso do combustível líquido.

Atualmente, há 4 postos de abastecimento em Manaus. Para realizar a conversão de gasolina para GNV é necessário solicitar autorização do Detran Amazonas. Veículos não regularizados são passíveis de multa e remoção pelo órgão estadual. Os motoristas profissionais podem fazer a transição do automóvel com bonificação de 67% do valor investido na conversão por meio da Campanha Faça a Conta. Em Manaus, no ano de 2020, 170 proprietários de veículos aderiram ao GNV. Já, em 2021 foram 218 e em 2022; até o mês de março; já foram 75 carros modificados.

Foto: Divulgação/Cigás

Tania Freitas com informações da assessoria

