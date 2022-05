Avalie o post

O ambiente propicia um amparo social e psicológico para as mães, relata a diretora da Maternidade Ana Braga, Júlia Graziela Cury.

“Essas mães já estão traumatizados por ter um bebê prematuro que tá internado sem previsão de alta. Então elas precisam se sentir aconchegadas nesse local, a gente foi montando da melhor maneira possível esse albergue.”

O novo albergue contará com cinco beliches com espaços para 10 mães. O local também conta com sofá, televisão, banheiro e guarda-volumes.

Serão avaliados alguns critérios básicos para a hospedagem no albergue. De acordo com a direção da Maternidade Ana Braga, inicialmente serão mulheres de baixa renda da capital e do interior, com recém-nascidos internados na unidade e sem previsão de alta. A unidade fica na avenida Cosme Ferreira, s/n – São José I, zona leste de Manaus.

O investimento para a construção do albergue é da ordem de R$ 400 mil. A verba é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza.

