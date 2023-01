Com o objetivo de promover a integração dos cursos de graduação e pós-graduação da capital e do interior, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) abre inscrições para a VII edição dos Jogos Universitários (JuniUEA), que ocorrerá nos dias 3 a 11 de março.

A inscrição deverá ser realizada no período de 9 a 30 de janeiro, podendo participar alunos e egressos da UEA.

Como participar?

As inscrições das equipes serão efetuadas via formulário disponível no site oficial do JuniUEA, por meio do e-mail insjuniuea@gmail.com, a partir do dia 09/01 até o dia 30/01, às 17h59min.

As informações gerais necessárias: nome completo, matrícula institucional, RG, CPF, data de nascimento, município e curso.

As inscrições serão validadas no ato da entrega de 1 kg (quilo) de alimento não perecível, de acordo com a quantidade de modalidades na qual o atleta estiver inscrito.

Modalidades

O JuniUea é composto por 12 modalidades, sendo elas: Atletismo, Basquetebol, Dominó, Futsal, Futebol, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol Indoor, Vôlei de Praia, Xadrez, Jogos Eletrônicos e Juni Acadêmico.

Sobre o JuniUEA

A realização do evento promove o incentivo à prática regular da atividade física e ajuda na seleção de atletas que irão compor as equipes que representarão a UEA em eventuais competições das diversas modalidades em níveis municipal, estadual e nacional. Além disso, tem o objetivo de revelar talentos para o esporte amazonense.

Confira o regulamento abaixo e inscreva-se.

Site JuniUEA: https://juniuea.com/

