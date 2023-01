Com o avanço das obras de construção do pavimento rígido na avenida Presidente Kennedy com a avenida Rodrigo Otávio, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), irá alterar o fluxo de veículos na região do bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul, a partir da próxima segunda-feira, (9).

Os veículos que saem do porto do Chibatão não poderão mais seguir direto na estrada do Paredão em direção à avenida Presidente Kennedy, e terão a opção de conversão à direita e à esquerda no cruzamento com a avenida Felismino Soares.

A opção da estrada do Paredão à esquerda dá acesso à feira da Panair e bairro Educandos, e a opção à direita dá acesso à avenida Rodrigo Otávio em direção a rotatória da Suframa e Distrito Industrial.

O diretor de Engenharia do IMMU explicou que a mudança ocorre devido à necessidade do avanço da obra de construção do pavimento rígido.

Itinerário de linhas de ônibus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que, a partir da desta segunda-feira, duas linhas de ônibus do transporte urbano que atendem o bairro Colônia Oliveira Machado, na zona Sul, terão mudanças temporárias. As alterações serão nas linhas 004 (Circular T2/Educandos/Centro) e 129 (Transportuária/Centro/Educandos/T2/Cachoeirinha.

No caso da linha 004, no sentido bairro/Centro, segue normal até a rua Desembargador Felismino Soares, depois segue para a avenida Rodrigo Otávio, no retorno em frente à base aérea, depois volta para o itinerário normal. No sentido contrário, a linha 004 segue normalmente até a avenida Rodrigo Otávio, depois, vai pela rua Desembargador Felismino Soares, e, então, itinerário normal.

Em relação à linha 129, a mudança é no sentido do Centro para o bairro, em que segue normalmente até a avenida Rodrigo Otávio e vai para a rua Desembargador Felismino Soares e, por fim, itinerário normal.

