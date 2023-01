Dois homens foram presos, neste sábado, 07/01, por suspeito de envolvimento em roubo na área comercial de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

A prisão ocorreu quando uma equipe do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizava patrulhamento e foi abordada pela vítima informando que dois homens adentraram em seu estabelecimento, portando uma arma de fogo, e roubaram uma quantia em dinheiro e alguns pertences.

Após realizar buscas nas imediações do local, a equipe avistou um indivíduo em uma motocicleta CB 110 de cor preta. Durante procedimentos de abordagem e busca pessoal, foi encontrado na cintura do indivíduo, uma pistola de calibre 380mm e um tablet roubado.

Questionado, o suspeito confessou a autoria do crime e informou o local onde seu comparsa estaria.

Com essa informação, a equipe se deslocou ao local informado, onde o segundo suspeito foi detido. Com ele, foi encontrado R$ 303 em espécie oriundo do roubo.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC).

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.