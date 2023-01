Com três gols de Talles Wander, o São Paulo goleou o CSP por 4 a 0 na noite de sábado, 7, e avançou para a segunda fase da Copinha 2023. Com a vitória, o time ocupa a primeira posição do grupo 17. O primeiro tempo do jogo foi equilibrado entre as duas equipes, tanto que o jogo foi para o intervalo sem que nenhum time tivesse aberto o placar. Ambas as equipes tiveram chances de marcar, mas desperdiçaram as oportunidades. Já na segunda fase, o tricolor paulista conseguiu achar o primeiro gol aos 19 minutos. O lateral-esquerdo Luís Felipe que cruzou a bola e Talles Wander empurrou para o gol. Nove minutos depois, o autor do gol tricolor sofreu pênalti, assumiu a responsabilidade e marcou mais uma vez, deixando o time do Morumbi mais confortável na partida. Com o resultado favorável, o São Paulo teve mais tranquilidade com a bola nos pés e encontrou mais espaços no ataque. Aos 35, o artilheiro da noite, Talles Wander, voltou a marcar. Ele recebeu bola dentro da área, chutou de primeira, a bola desviou marcação e entrou. Sete minutos depois, ao 41, João Gabriel transformou a vitória em goleada. Ele recebeu uma boa bola dentro da área e finalizar com a perna esquerda, dando números finais ao confronto.

Leia também

Santos derrota Falcon-SE por 2 a 0 e avança à segunda fase da Copinha



Andrey Santos é apresentado no Chelsea e celebra oportunidade: ‘Estou muito empolgado’