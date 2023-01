Avalie o post

O governo Lula tem só uma semana, mas o presidente já manifestou insatisfação com dois ministros na largada. A informação vazou depois da primeira reunião ministerial, na sexta-feira (6). Lula reclamou da indicação de Daniela Carneiro, a Daniela do Waguinho, feita pelo União Brasil. Ela é ligada a milicianos na Baixada Fluminense.

O chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi escalado para resolver o problema diretamente com o dono do União Brasil, Luciano Bivar, na sexta-feira. Lula teria dito que o próprio PT vai ajudar a derrubá-la do cargo porque já tem até um nome para substituí-la. O acordo foi que ela precisa sobreviver ao noticiário da próxima semana ou, de fato, será a primeira a assinar a carta de demissão.

Outro foco de irritação de Lula com ministros é Carlos Lupi, do PDT. Cada vez que Lupi fala, é um terremoto. A última investida foi que vai pressionar para reverter as mudanças na Previdência aprovadas em 2019. Trata-se de um ganho no país. Mas Lupi disse que o déficit previdenciário é fake news — embora conste que seja de 2,5% do PIB, segundo a peça orçamentária da União.

Lula não tem paciência com Lupi há décadas, mas mantém relação por causa de Dilma Rousseff, de quem o pedetista é amigo. Como o PDT quase não tem votos no Congresso (17 deputados), ele é considerado praticamente cota de Dilma na Esplanada dos Ministérios.

