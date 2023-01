Ao tomar posse como ministra do Planejamento, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) contou em seu discurso que disse a Lula ter “divergências” com outros ministros da área econômica e ouviu dele que isso não seria problema, pois discordâncias fazem parte da democracia. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, desautorizou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a falar sobre reforma trabalhista.

Em uma semana, Fernando Haddad também afirmou que não prorrogaria o decreto de isenção dos impostos federais na gasolina, mas depois teve de voltar atrás por causa do desgaste que o aumento do combustível provocaria no início do governo.

Para a oposição ao governo petista, porém, os choques que já ocorrem entre membros de um ministério heterogêneo estão servindo para organizar as primeiras estratégias de ação.

Parlamentares que fizeram parte da base de apoio ao governo Bolsonaro e influenciadores digitais de direita estão usando episódios de desalinhamento, como o bate-cabeças sobre a revisão ou não da reforma da Previdência, como combustível para atacar o governo Lula.

Expressões como “confusão” e “briga” estão sendo usados pelos opositores para denunciar o que consideram um governo que começa desafinado, como mostram postagens como a do deputado federal reeleito Coronel Tadeu (PL-SP):

Políticos que não estavam na base do ex-presidente, mas se opõem a Lula, como o deputado federal reeleito Kim Kataguiri (União Brasil-SP), ainda estão em busca do tom para o enfrentamento ao novo governo e as disputas internas dentro da gestão estão ajudando a dar um primeiro fôlego a esse objetivo.

O youtuber Kim Paim, por exemplo, tem feito esforços para estimular uma oposição sistemática a Lula, distanciada de táticas como a de influenciadores que estimulam acampamentos contra o resultado das eleições em frente aos quartéis.

Em vídeo postado na quinta (5) em seu canal no YouTube, Paim chamou os desentendimentos entre alguns ministros de Lula de “crise generalizada”.

Outras frentes

O nervosismo do mercado financeiro com os primeiros atos da equipe econômica de Lula e resultados ruins na Bolsa e na cotação do dólar também estão sendo explorados pela oposição que se organiza contra Lula.

Iniciativas legislativas também já estão sendo tentadas pela oposição, apesar de o Congresso estar em recesso e as novas legislaturas na Câmara e no Senado só começarem em fevereiro.

O deputado federal reeleito Sanderson (Pl-RS) e o senador Marcos do Val (Podemos-ES), por exemplo, já apresentaram Projetos de Decretos Legislativos (PDL) para reverter portarias do Ministério da Justiça que restringiram o acesso da população a armas, uma das primeiras ações do governo Lula no chamado “revogaço” de normas editadas no governo Bolsonaro.

Os esforços legislativos da oposição só poderão ter a viabilidade testada quando os trabalhos do Congresso forem reabertos, mas as iniciativas servem, na visão de críticos ao governo, para sinalizar que haverá uma oposição organizada à gestão petista.

O post Desencontros de ministros de Lula dão munição a oposição apareceu primeiro em Portal Você Online.