O horário de votação nas eleições deste ano será padronizado, pela primeira vez, pela Justiça Eleitoral. Em razão das diferenças entre fusos horários nas cinco regiões do País, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que as sessões eleitorais abrirão às 8h e fecharão às 17h pelo horário de Brasília (GMT-3), onde fica a sede da Corte.

Os demais Estados, ao Norte e ao Sudeste, terão de se adaptar à nova regra. As seções eleitorais de Rondônia, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de Roraima abrirão uma hora antes, ou seja, às 7h do horário local.

Boa parte das seções do estado do Amazonas também iniciará a votação às 7h. Contudo, como algumas localidades seguem o fuso horário do Acre, nesses lugares, os trabalhos de coleta dos votos do eleitorado começarão com duas horas de antecedência, isto é, às 6h.

Já em Fernando de Noronha (PE), a votação será iniciada às 9h do horário local para coincidir com o horário da capital federal.

Independentemente da hora de início, o período de votação continuará sendo de oito horas em todas as unidades da federação. A regra, contudo, não vale para eleitores que votarão no exterior.