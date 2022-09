São Paulo e Corinthians medem forças a partir das 16h (de Brasília) deste domingo, 11, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Empolgado com a classificação para a final da Copa Sul-Americana, o time de Rogério Ceni tenta voltar a ganhar no torneio nacional após quatro rodadas e manter um tabu contra o rival que já dura cinco anos. Isto porque a última derrota do Tricolor para o Timão em seu domínio, no Cícero Pompeu de Toledo, aconteceu em 16 de abril de 2017, quando o Alvinegro ganhou por 2 a 0, com gols de Jô e Rodriguinho, em duelo válido pela semifinal do Paulistão. Desde então, os são-paulinos receberam o arquirrival em dez oportunidades, colecionando sete triunfos e três empates. Nos últimos quatro Majestosos realizados no Morumbi, os mandantes deixaram o estádio sentindo o sabor da vitória.

Para o duelo deste domingo, entretanto, o Corinthians chega mais confiante por diferentes motivos. Sem entrar em campo ao longo da última semana, a equipe comandada por Vitor Pereira irá ao Morumbi descansada e deve ser escalada com o que tem de melhor. O São Paulo, por sua vez, praticamente não teve tempo para respirar, já que enfrentou o Atlético-GO na última quinta-feira, 8, e precisou disputar as penalidades para garantir a vaga na decisão da Copa Sul-Americana. Assim, o técnico Rogério Ceni, provavelmente, irá colocar um time alternativo em campo, preservando alguns de seus principais jogadores. Além disso, o Timão tenta se aproveitar do mau momento do Tricolor na competição nacional — nas últimas sete partidas pelo Brasileirão, os são-paulinos somam 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas.

Com a sequência negativa, o São Paulo desabou para a 14ª colocação e soma apenas 30 pontos, cinco a mais que o Coritiba, time que abre a zona de rebaixamento para a Série B. Assim, uma vitória é fundamental para ampliar a distância da zona da degola e não passar o sufoco dos últimos anos. Já o Corinthians ocupa o terceiro lugar na classificação geral e busca se manter no grupo que vai à Copa Libertadores do ano que vem. Com 43 pontos, a equipe do Parque São Jorge tem oito a menos que o líder e rival Palmeiras. Vale lembrar que, no meio desta semana, os rivais paulistas ainda têm compromissos decisivos pelas semifinais da Copa do Brasil. Derrotado pelo Flamengo em pleno Morumbi, o conjunto liderado por Rogério Ceni precisa triunfar por dois gols de diferença, em pleno Maracanã, para avançar na competição. A tarefa do Corinthians, porém, é muito mais simples. Depois de empatar em 2 a 2 no Rio de Janeiro, o time necessita de uma vitória simples contra o Fluminense, na Neo Química Arena.

Confira os jogos de invencibilidade do São Paulo:

Semifinal do Paulista 2022 – São Paulo 2 x 1 Corinthians

Campeonato Paulista 2022 – São Paulo 1 x 0 Corinthians

Campeonato Brasileiro 2021 – São Paulo 1 x 0 Corinthians

Campeonato Brasileiro 2020 – São Paulo 2 x 1 Corinthians

Campeonato Paulista 2020 – São Paulo 0 x 0 Corinthians

Campeonato Brasileiro 2019 – São Paulo 1 x 0 Corinthians

Final do Paulista 2019 – São Paulo 0 x 0 Corinthians

Campeonato Brasileiro 2018 – São Paulo 3 x 1 Corinthians

Campeonato Paulista 2018 – São Paulo 1 x 0 Corinthians

Campeonato Brasileiro 2017 – São Paulo 1 x 1 Corinthians