A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha de forma célere na recuperação do trecho interditado na avenida 7 de Setembro, no Centro, que cedeu no período da cheia do rio Negro, no último mês de abril, provocando a abertura de uma cratera na via, que receberá asfalto ainda nesta semana.

De acordo com o subsecretário municipal de Serviços Básicos da Seminf, Efrain Aragão, nesta segunda-feira, 17/10, as equipes atuam na fase de acabamento da obra, na contenção de alguns pontos de erosão e refazendo as calçadas que foram danificadas.

“Ao quebrarmos as calçadas, durante esse processo de obras, descobrimos alguns pontos de erosão, que precisam ser vistos com cautela. Aqui, iremos recuperar todas essas calçadas danificadas, refazê-las para, posteriormente, finalizarmos com a aplicação do asfalto. Se não houver chuvas, a meta é que possamos liberar esse trecho da avenida 7 de Setembro já nos próximos dias”, afirmou Aragão.

As equipes da Prefeitura de Manaus trabalham com 20 servidores, utilizando caçambas e escavadeiras hidráulicas. A retirada do antigo material e o aterro já foram realizados, e os trabalhos seguem com cautela no local, já em fase final. Em todo o trecho, foram implantadas novas aduelas em concreto armado, substituindo a antiga rede de drenagem, para operar com qualidade a vazão correta das águas, por um longo período de tempo.

A meta é finalizar os trabalhos, de forma a garantir que não haja problemas de entupimentos e quebra das tubulações, especialmente no período de cheia dos rios. As equipes da prefeitura trabalham de forma emergencial, para que o trecho da avenida 7 de Setembro, que possui um intenso tráfego de veículos, possa ser liberado com total segurança ainda esta semana.