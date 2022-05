Avalie o post

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) intensificou durante esta semana a operação Cidade Mais Segura, em todas as zonas de Manaus, com o intuito de combater crimes na capital. A operação, que é coordenada pelo secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, conta com um efetivo de mais de 100 policiais e 40 viaturas e já resultou no cumprimento de mais de 20 mandados de prisão pelos crimes de homicídio, roubo entre outros.

O General Mansur destaca o trabalho feito pelas forças de segurança desde a montagem da força-tarefa, no dia 18 de abril, e contabiliza as perdas que conseguiram gerar para as organizações criminosas.

Na ocasião, o coronel da polícia militar Vinicius Almeida falou sobre a importância da operação para Manaus, e reforça que as buscas sobre os responsáveis pela morte do cabo da PM Isaías Filho que foi encontrado morto no quintal da sua casa na última quarta-feira (04), vão continuar.

As ações que tem o objetivo de oferecer mais segurança para a população, deve seguir pelos próximos na capital amazonense.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

