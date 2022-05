Avalie o post

O uso de medicamentos sem prescrição médica pode até trazer uma sensação de alívio imediato naquele momento, mas o hábito de se automedicar é perigoso, de acordo com o Ministério da Saúde.

Como forma de alertar a população sobre esses riscos, já existe o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, no dia 5 de maio. A data orienta sobre os perigos da automedicação, que nos casos mais graves, pode causar intoxicação, dependência e até morte.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, cerca de 30 mil casos de internação são registrados por ano no Brasil em decorrência de intoxicação relacionada, na maioria das vezes com o uso de medicamentos por conta própria. Os analgésicos e anti-inflamatórios estão entre os que mais intoxicam.

O supervisor farmacêutico de uma rede de farmácias em Manaus, Eduardo Donini, explicou porque esse tipo de hábito prejudica a saúde.

“Pode acarretar principalmente numa escolha incorreta do medicamento e com isso mascarar algumas doenças, provocar reações alérgicas, desde uma reação de pele, vermelhidão coceira, ou até mesmo reações mais graves, como o edema de glote, que é quando acontece o fechamento da garganta”, disse.

A automedicação também pode causar dependência química e problemas de saúde mais graves, além de não curar aquela doença que o paciente pensa que está tratando. O alerta é para que as pessoas busquem orientação médica, por mais simples que pareça o problema.

“Pode acometer alguns órgãos vitais como os rins, o fígado, provocar choque anafilático que aquela reação imediata e gravíssima quando acontece uma reação alérgica a um medicamento. Outra preocupação é com a resistência, principalmente os antibióticos, isso porque quando a gente faz o uso inadequado da medicação, pode estar criando uma resistência”, comentou.

Às vezes uma simples dor de cabeça pode ser ou pode se tornar algo que precisa de um cuidado maior. É importante estar atento e fazer exames com frequência, além de ter hábitos de vida mais saudáveis.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar, com informações da Assessoria de Imprensa

source