Segundo o ministro, entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos, que no dia 2 de outubro vão às urnas para exercer o direito do voto.

Esse número representa um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 2018 e de 57,4% em relação aos quatro primeiros meses do ano em 2014. As ações da Justiça Eleitoral realizadas durante a Semana do Jovem Eleitor, entre os dias 14 e 18 de março, contribuíram para o aumento dos números.

Conforme Fachin, a juventude brasileira foi convocada a participar das eleições em outubro, e a resposta foi impressionante.

Em março deste ano, o Brasil contou com o ingresso de 522.471 mil novos eleitores. Em abril esse número foi de 991.415 mil novos jovens com o primeiro título, um salto de 89,7% quando comparado ao mês anterior.

Fonte: TSE

Fotos: Divulgação/TSE

