Os estados que apresentam alta foram: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

O documento estima uma média de 4,7 mil casos na última semana de abril, acima dos 3,5 mil casos da semana anterior. Diferente das semanas anteriores, quando se verificou um crescimento somente na população infantil, desta vez a alta aconteceu entre adultos.

De acordo com o coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, essa alta pode estar relacionada aos aumentos de casos de Covid-19, mas também ao retorno do vírus Influenza-A.

SRAG

A SRAG é uma complicação dasíndrome gripal.Os sintomas geralmente são febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia ou artralgia.

A evolução para Síndrome Respiratória Aguda acontece quando o paciente apresenta os sintomas acima e mais algum dos sintomas abaixo:

– Dispneia;

– Desconforto respiratório;

– Insuficiência respiratória;

– Saturação de oxigênio menor que 95%;

– Exacerbação de doença preexistente.

Fonte: Agência Brasil

Fotos: Divulgação

