Implementado em fevereiro deste ano em Manaus, o passe livre estudantil dá direito à gratuidade no transporte coletivo a estudantes. São fornecidas até 44 passagens mensais por estudante.

Para ter direito ao benefício, é preciso atender alguns critérios, como morar a pelo menos 1 quilômetro de distância da escola, além de ser necessário fazer um cadastro no site da prefeitura, mas muita gente deixou de fazer, e por isso não recebeu os créditos.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), no mês de abril, dos 136 mil estudantes que tinham direito ao passe livre, somente cerca de 20 mil resgataram o benefício. O número representa apenas 14%.

Segundo a gerente do Departamento de Cadastro Estudantil, Maria Lúcia, a baixa procura pelos créditos estudantis é um processo de adaptação.

Depois de fazer esse procedimento, se estiver tudo certo com o cadastro do aluno, ou seja, se ele estiver frequentando a escola normalmente e os dados estiverem atualizados, a mensagem que vai aparecer na tela é “Crédito Liberado Com Sucesso”.

E aí, é só passar o cartão em um terminal de ônibus ou dentro de algum ônibus para que os créditos sejam validados. Lembrando que essa solicitação precisa ser feita todo mês. Em caso de dúvidas, basta ligar para o telefone disponibilizado pela gerência de cadastro estudantil: (92) 98818-1072.

