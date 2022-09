‘Vim pronto para morrer’, disse o sequestrador de criança em Belo Horizonte

O sequestro de uma criança de 7 anos e de um jovem de 23 terminou após 16 horas. Um sniper da Polícia Militar de Minas Gerais acertou um tiro no sequestrador Leandro Mendes Pereira, de 39 anos, e os reféns foram libertados sem ferimentos na manhã desta quinta-feira (22), no bairro Parque São Pedro, região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Pereira foi atingido no rosto e levado para o Hospital João 23. Ele passou por uma cirurgia, mas não corre risco de morrer.

“O processo de negociação não evoluiu e precisamos usar um sniper quando percebemos que existiria a execução (das vítimas) e que o autor estava irredutível. O menor está com a integridade física preservada. Esse não era o melhor desfecho, mas foi o melhor desfecho possível diante de um autor irredutível’, disse a major Layla Brunella, porta-voz da Polícia Militar (PM). Pelo menos um disparo foi ouvido.

Depois de afirmar que o sequestrador havia sido executado por um sniper, a PM corrigiu a informação e detalhou que o suspeito foi atingido e levado para o Hospital João XXIII. “Ele foi alvejado, é grave. Esse disparo é de uma arma longa, mas foi socorrido com vida”.

“A criança já viu o pai e a mãe, está bem e tranquila. Ele não tem noção total da realidade, não tem noção da gravidade e nem do que estava acontecendo”, disse a major.

De acordo com informações da PM, Leandro Pereira não aceitou o fim do relacionamento com a namorada, que ocorreu há dois meses. A mulher, de 25 anos, ligou para a polícia às 18h de ontem (21) relatando que tinha sido espancada e ameaçada pelo ex-namorado.

Conforme testemunhas, o rapaz de 23 anos chegou com a jovem na casa onde ela mora. O sequestrador já estava no local, não gostou de ver os dois juntos e colocou uma arma na cabeça da mulher, que também estava com o filho de 7 anos.

Um vizinho percebeu a situação e ajudou a mulher a fugir. No entanto, o sequestrador se trancou na casa com o jovem e o filho da ex-namorada, mantendo os dois reféns desde às 18h de quarta-feira (21).

‘Extremamente alterado’

O homem negociou com militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) durante toda a madrugada. No entanto, conforme informações da major, no começo da manhã de hoje (22) mudou o comportamento e ficou ‘extremamente alterado’.

“Ameaçando a vida do menor e ameaçando a vida do outro refém. Diretamente posicionado, inclusive, está com o menor próximo a ele. Então, nós estamos realmente numa situação muito crítica e o batalhão de operações tentando dar um passo atrás, para voltar a calmaria e continuar esse processo de negociação”.

“Ele tem falado que não vai sair de lá com vida e que, se depender dele, a situação agora é de ameaça tanto à criança quanto ao maior. Ele fala que vai matar todo mundo”, alertou a porta-voz.

“Eu não tenho medo de homem nenhum. Eu já vim pronto para morrer, irmão. Eu estou com 39 anos. Os últimos seis anos foram gastos nesse casamento meu. Fazendo o que eu podia, da forma que eu podia. Mesmo assim, não deu. Vacilou geral comigo. Eu estou transtornado”, disse Leandro Pereira, na gravação

Condenado por feminicídio

O autor já foi condenado a 14 anos de prisão por um feminicídio, em 2008. O sequestrador, que na época tinha 27 anos, matou a ex no bairro Maria Goreti, lado Nordeste da capital mineira. Na ocasião, ele enforcou a vítima com um sutiã e depois colocou um rato na boca dela. Por esse crime, o homem ficou oito anos preso e saiu em liberdade condicional.

