A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já imunizou 57,7% dos trabalhadores da saúde contra o sarampo (tríplice viral) e 39% dos idosos e trabalhadores da saúde contra a Influenza, grupos prioritários atendidos na primeira fase da campanha.

A estimativa é vacinar contra a influenza 185.241 idosos de 60 anos ou mais e 56.618 trabalhadores da saúde. Desse total, até essa terça-feira (3), foram aplicadas 62.081 doses em idosos e 32.605 doses em trabalhadores.

Em relação ao imunizante contra o sarampo, o objetivo é alcançar 56.618 trabalhadores da saúde e até o momento, 32.693 buscaram as unidades de saúde para receber a vacina.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, esses imunizantes podem ser tomados com outras vacinas e também com outros medicamentos. A exceção é apenas para crianças de 5 a 11 anos de idade, que devem priorizar a vacina contra a Covid-19 e respeitar o intervalo mínimo de 15 dias entre os imunizantes.

Os grupos contemplados nesta etapa podem procurar quatro pontos estratégicos ao longo da semana, de 9h às 16h. O Sesi – Clube do Trabalhador, na zona Leste, funciona de segunda a sexta-feira, e os demais atendem de segunda-feira a sábado: sambódromo, zona Centro-Oeste; shopping Phelippe Daou, zona Norte; e Studio 5, zona Sul.

Próxima fase

Após o recebimento de novas doses pelo Ministério da Saúde, serão incluídos outros 15 grupos prioritários na campanha de vacinação contra influenza. No caso do sarampo, a vacina será liberada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, com público estimado de 159.788.

Para a influenza, serão incluídos os seguintes grupos: crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes (qualquer idade gestacional); puérperas (até 45 dias após o parto); povos indígenas (população a partir de 6 meses, assistida pela Sesai/Dsei Manaus); professores das escolas públicas e privadas; pessoas com deficiência permanente; Forças de Segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (motorista e cobrador em exercício efetivo); trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A meta recomendada pelo Ministério da Saúde é atingir 90% entre o grupo de crianças, gestantes, puérperas, idosos, indígenas, professores e trabalhadores da saúde, que somam 455.098 pessoas.

Fonte: Semsa

Fotos: Divulgação/Semsa

