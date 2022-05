Avalie o post

A informação está disponível nas páginas 43 e 44 do Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.334, de terça-feira (3). A nova chamada será de acordo com as necessidades das escolas de cada Divisão Distrital Zonal (DDZ) da pasta.

Documentação

Os aprovados devem ter em mãos os originais e cópias dos documentos listados no edital, como CPF, comprovante de residência, título de eleitor, PIS/Pasep, diploma e histórico escolar, certidão de casamento, identidade das crianças e certificado de reservista, entre outros.

Programa Tempo de Aprender

A Semed também convocou 59 candidatos do cadastro reserva aprovados no PSS para desempenharem a função de assistente voluntário de alfabetização do programa Tempo de Aprender. A ação ocorre nas sete DDZs da pasta.

O Tempo de Aprender é um programa de alfabetização de âmbito nacional, tendo como base as diretrizes da Política Nacional de Alfabetização (PNA). Assim, abrange ações que atuam para aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores; disponibilizar materiais e recursos baseados em evidências científicas para alunos, professores e gestores educacionais; aprimorar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, por meio de atenção individualizada; e valorizar os professores e gestores de alfabetização.

Fonte: Semed

Fotos: Divulgação/Semed

source