Avalie o post

O pagamento do auxílio estadual permanente deve cair na conta mais cedo este mês. Geralmente, as famílias recebem o valor todo dia 15, mas desta vez, já podem fazer o saque a partir desta sexta-feira, dia 6 de maio. A medida foi anunciada pelo governo do Estado.

Segundo o governador, Wilson Lima, a antecipação é uma homenagem pelo dia das mães, que acontece no próximo domingo.

“Eu acabei de autorizar a antecipação do Auxílio Estadual Permanente para esta sexta-feira, dia 6, para que essas mães que são beneficiadas por esse programa, que é o maior programa de distribuição de renda, possam passar o Dias das Mães, colocar alimento na mesa e se reunir em família por conta dessa data tão importante”, disse o governador.

Pelos critérios, o programa Auxílio Estadual Permanente prioriza mulheres que são chefes de família como titulares do benefício, que dá direito ao valor mensal de R$ 150.

“Por um lado, a gente beneficia essas mães, por outro a gente está injetando R$ 45 milhões na economia que se junta aquela e se junta aquele valor de R$ 290 milhões da primeira parcela do 13° salário dos servidores públicos”, completou o governador.

O auxílio é destinado a famílias de baixa renda que foram afetadas financeiramente durante a pandemia. Para saber se você tem direito ao benefício é só entrar em contato pelo telefone 0800 740 7444.

source