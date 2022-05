Avalie o post

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Manaus, está localizado na Rua Japurá, em um dos mais tradicionais bairros da capital amazonense, o bairro da Praça 14 de Janeiro, zona sul da cidade. Nesse mês, o santuário iniciou a campanha de reforma e revitalização do templo. O pároco da igreja, Pe. Nori José Broch explica que a primeira parte da obra será a reforma das calhas para eliminar as infiltrações do Santuário e da Capela. Na segunda etapa, será para pintura e revitalização dos espaços.

Este ano, os festejos de Fátima têm como tema “Maria, Mãe Educadora”. A camisa dos festejos 2022 já está disponível para vendas. Todo dinheiro arrecadado será destinado a reforma do Santuário.

Para ajudar na campanha basta entrar em contato com a secretaria por meio do número 3234-3312.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

source