A neuropediatria e psiquiatria pediátrica são áreas de grande demanda de pacientes no Caic+. Para tornar o atendimento mais rápido e eficiente, a tecnologia e parceria tornaram-se aliadas. O Caic+ – Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – Dra. Maria Helena Freitas de Goes, localizado no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus, será o primeiro a ter atendimento de telemedicina a pacientes. A ação é resultado de uma parceria com o Hospital Albert Einstein.

Com a implantação do Proadi/SUS – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o Caic+ ofertará, para toda a rede estadual, atendimentos em neuropediatria e psiquiatria pediátrica. De acordo com a secretária executiva de Assistência Especializada da SES-AM, Carla Lemos, a equipe médica receberá treinamento.

Os atendimentos devem iniciar nesta quinta-feira e serão ofertados para crianças e adolescentes pelo Sistema de Regulação do Estado, o Sisreg. Cada paciente terá cerca de 30 minutos com o médico especialista, acompanhado de um pediatra clínico, que fará a mediação da consulta junto ao responsável pela criança ou adolescente.

Atualmente, o Amazonas possui 32 pontos de atendimento por telemedicina, espalhados por unidades de saúde na capital e no interior. Ao todo, o estado conta com sete especialidades: endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, cardiologia, psiquiatria e reumatologia.

Foto: Tácio Melo/Secom

