A Semana do Consumidor 2022 segue até domingo, dia 20 de março, com ofertas em diferentes segmentos do comércio. O evento anual lembra a Black Friday com descontos e promoções. Mas nas duas ocasiões é importante ter cuidado ao escolher produtos e as lojas para evitar prejuízos.

De acordo com a Decon – Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor – de Manaus, o primeiro passo para não cair em golpes é consultar o nome da empresa no site do Tribunal de Justiça do Amazonas e verificar se há processos. Outra recomendação é jamais depositar uma quantia de dinheiro em contas de pessoas físicas, procurando sempre preferir aquelas que são indicadas por compradores que tiveram êxito em suas transações. Afinal, um CNPJ criado recentemente e um preço muito baixo pode se tratar de um golpe certo.

Em casos de golpes relacionados ao consumo, a orientação é de que as vítimas tenham provas impressas, como mensagens, comprovantes, promessas, áudio e vídeo. Somente assim será possível punir criminalmente o mau empresário e recuperar o prejuízo financeiro da vítima.

As denúncias podem ser realizadas na Decon, localizada na rua Desembargador Felismino Soares, 155, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital. Ou pela Delegacia Virtual, no seguinte endereço: delegaciavirtual.sinesp.gov.br .



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Freepik

