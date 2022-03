Avalie o post

Brasil busca nono título no torneio e vaga no Mundial da Costa Rica

São Paulo – A seleção feminina sub-20 foi convocada, nesta sexta-feira (18), para o Campeonato Sul-Americano da categoria. A competição será realizada entre 6 e 26 de abril na cidade de La Calera (Chile). As brasileiras venceram as oito edições já disputadas da competição.

A lista de 22 jogadoras divulgada pelo técnico Jonas Urias reúne nomes que já marcaram presença nas convocações de Pia Sundhage à seleção principal. Casos da zagueira Lauren, do Madrid CFF (Espanha), da lateral Bruninha, do Santos, e da meia Yayá, do São Paulo.

(Foto: Luis Figueiredo / CBF)

O Brasil está no Grupo B do Sul-Americano, ao lado de Paraguai, Equador, Uruguai e Bolívia. A estreia será no dia 7 de abril, às 16h (horário de Brasília), contra as uruguaias. No dia 9, às 20h30, as adversárias serão as bolivianas. Quatro dias depois, às 18h30, as brasileiras encaram as equatorianas. A participação na primeira fase acaba dia 15, também às 18h30, diante das paraguaias.

Os dois melhores da chave avançam para um quadrangular final, onde também enfrentam os dois primeiros colocados do Grupo A, que reúne Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. As duas campanhas mais positivas da fase final se garantem no Mundial Feminino sub-20, que será disputado na Costa Rica, entre 10 e 28 de agosto.

As jogadoras se apresentam à seleção nesta segunda-feira (21), na cidade de Pinheiral (RJ), onde treinam até dia 30. A equipe dará sequência à preparação hospedada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), até 3 de abril. A equipe viaja no dia seguinte para o Chile.

Goleiras: Gabi Barbieri (Internacional) e Yanne (Ferroviária).

Defensoras: Bruninha (Santos), Lauren (Madrid CFF-ESP), Tarciane (Corinthians), Pati Maldaner (Grêmio), Ana Clara (São Paulo) e Laís Giacomel (Grêmio).

Meio-campistas: Cris (Flamengo), Laura Valverde (Santos), Yayá (São Paulo), Analuyza (Santos), Gi Fernandes (Santos), Letícia (Red Bull Bragantino), Rafa Levis (Grêmio) e Luany (Grêmio).

Atacantes: Carol (América-MG), Giovana Marcelino (Tenerife-ESP), Isa (São Paulo), Biazinha (Internacional), Mileninha (Internacional) e Layssa (Red Bull Bragantino).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

