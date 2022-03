Avalie o post

Curso será realizado no período de 4 a 7 de abril, das 13h às 17h, no Senac Centro

Manaus – O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) está com inscrições abertas para o curso de bombons e ovos de Páscoa que será realizado no período de 4 a 7 de abril, das 13h às 17h, no Centro de Turismo e Hospitalidade situado na Rua Saldanha Marinho, número 410, Centro.

As inscrições podem ser feitas na unidade do Centro de Manaus, ou no site do Senac. O investimento é de R$ 200 (3x de 66,67).

(Foto: Divulgação)

De acordo com a organização, o curso rápido de bombons e ovos de Páscoa do Senac será em formato de oficina, oportunizando atividades totalmente práticas aos participantes. Os interessados em participar precisam ter a partir de 16 anos de idade e ensino fundamental completo.

A professora Elvira Franco será quem irá conduzir as aulas. A confeiteira de “mão cheia”, que tem experiência de pouco mais de 6 anos nesse mercado, enfatiza que as comemorações que o período sazonal traz aquece muito as vendas de doces, no entanto, é preciso se preparar para as vendas.

“É um dos melhores períodos que se tem para ganhar dinheiro, tanto que a pessoa já se programa com até 3 meses de antecedência, acabou o carnaval já começa o aquecimento para a Páscoa. Quem ainda não tem essa vivência nesse mercado é possível sim ganhar dinheiro, não tanto quanto quem já está se planejando desde o ano passado, mas se souber fazer direitinho, inovar, criar, consegue faturar sim”, disse.

Na formação serão abordadas diversas técnicas com destaque para a temperagem de chocolate, produção de ovos recheados, abertos e fechados, recheio de bombons tipo trufas, decoração e finalização com a temática da Páscoa, dentre outras.

Mercado

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoin e Balas (Abicab), o mercado de chocolate está promissor em 2022. Na Páscoa de 2021, foram vendidas 9 mil toneladas de ovos de chocolate, o que representou um crescimento de 6% em relação a 2020, segundo a Abicab.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte