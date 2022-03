Avalie o post

Orlandino Pereira Amazonas teria passado a noite bebendo e só retornou para casa às 06h00

Manaus – Orlandino Pereira Amazonas, 36, morreu em um grave acidente de moto na manhã deste sábado (19), enquanto voltava para casa. A vítima colidiu contra a mureta lateral do Sistema Viário do Quarenta, mais conhecido como viaduto da Manaus 2000, Bairro Japiim, zona sul de Manaus.

(Foto: Divulgação)

Segundo a esposa de Orlandino, ele teria passado a noite bebendo e só retornou para casa às 06h00 para buscar a chave reserva da motocicleta que teria ficado no estabelecimento onde ele se encontrava, pois teria perdido a chave primária. A vítima buscou sua motocicleta e no retorno para casa a colisão aconteceu. Não há informações sobre o que teria causado o acidente.

A companheira de Orlandino não quis gravar entrevista com nossa equipe de reportagem, mas suspeita que o caso não tenha sido apenas um acidente, pois o celular e o capacete não foram encontrados.

Orlandino era padeiro, natural do município de Itapiranga (a 227 quilômetros a leste de Manaus).

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da vítima.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte