O partido de Flávio Bolsonaro alega abuso de poder político, econômico e de autoridade em prol da reeleição do chefe do Executivo.

Essa alegação envolve o uso indevido de recursos e autoridade para favorecer a continuidade no cargo.

O objetivo apontado é o benefício direto à reeleição do chefe do Executivo.

Fonte: Jovem Pan

👁 7 visualizacoes